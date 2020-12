Genova. Tra la notte e il mattino permane ancora una certa instabilità sparsa, più marcata sul centro-levante regionale, con piogge, localmente a carattere di rovescio, lungo le coste e deboli nevicate sui rilievi, fino a fondovalle sui versanti padani. Nel corso della giornata rapido spegnimento dei fenomeni da ponente a levante, ma in un contesto ancora in prevalenza nuvoloso. Qualche occhiata di sole sarà possibile sul ponente. In serata nuovo aumento della nuvolosità, con i primi fenomeni entro la notte.

Situazione: Il canale depressionario scavatosi negli scorsi giorni sull’ovest europeo rimarrà aperto veicolando nuovi impulsi instabili nel corso dei prossimi giorni, con altra piogge lungo le coste e neve nelle aree interne.

Foto 2 di 2



Venti: Moderati/tesi da nord/nord-ovest sul medio-ponente, moderati/tesi da sud-est sul centro-levante. Come da avviso. Mari: Al mattino, generalmente tra mossi e molto mossi sotto costa, fino ad agitati a largo. Temporaneo abbattimento del moto ondoso in giornata, primo di un nuovo aumento in serata, specie a levante.

Temperature: Stazionarie od in lieve aumento nei valori massimi.

Costa: min +3/9°C, max +7/11°C

Interno: min -3/+4°C, max +1/9°C