Genova: Nuvolosità bassa in generale aumento già in mattinata, in particolare sul settore centro-orientale, dove saranno possibili anche dei piovaschi. Da metà pomeriggio assisteremo ad una intensificazione dei fenomeni, con i primi fiocchi che cadranno sulle vette più alte del nostro Appennino.

La quota neve sarà in forte calo a partire dalla sera: la neve cadrà quindi fino al piano sui versanti padani centro-occidentali, mentre sul lato marittimo attorno ai 300/400 m con possibilità di fiocchi più in basso nelle aree più fredde, nella notte tra martedì e mercoledì. Cumulate fino a 15-20 cm nella zona Beigua – Reixa, sulle Alpi Liguri, alta Val Trebbia, Val d’Aveto e alta Val di Vara, e fino a 10 cm sulla Val Bormida, bassa Val Trebbia e bassa Val di Vara.

Situazione: Domani un nocciolo di aria fredda proveniente da nord irromperà sul Nord Italia portando alla formazione di un minimo di bassa pressione centrato sull’est Ligure.

Venti: tesi settentrionali al mattino in rinforzo a burrasca in serata, in particolare negli sbocchi vallivi di Genova e Savona e nella zona di Capo Mele. Mari: Stirato sotto-costa, molto mosso o a tratti agitato per onda da nord al largo.

Temperature: in forte calo dalla sera.

Costa: min +3/8°C, max +8/12°C

Interno: min -1/+5°C, max +5/9°C