Genova. La depressione si allontana e l’anticiclone tende a rinforzarsi, sul mediterraneo centro-occidentale. Tuttavia, sull’Europa centrale, alcuni fronti sospinti da correnti occidentali determinano infiltrazioni umide anche sulla Liguria. Ecco le previsioni degli esperti del centro meteo Limet per le prossime ore i prossimi giorni.

Oggi, lunedì 21 dicembre – il giorno più corto di questo 2020 – piogge residue al mattino, segnatamente sul levante, e in attenuazione. Proseguo di giornata con nuvolosità diffusa su tutta la regione. Schiarite sull’imperiese. In serata e nottetempo qualche debole e locale piovasco non escluso, più probabile a levante. Venti da nord al mattino ma tenderanno a disporsi da sud. Mare mosso. Temperature in lievi aumento: saranno comprese sulla costa tra 6 e 16 gradi, nell’interno tra 2 e 10.

Domani, martedì 22 dicembre, situazione pressoché invariata, nuvolosità diffusa con maggiori schiarite sull’estremo ponente. Eventuali brevi piovaschi avranno carattere locale e temporaneo, comunque sempre più probabili verso i settori orientali della regione.

Mercoledì 23 dicembre si acutizza la fase umida, con clima uggioso e qualche debole precipitazione nel corso della giornata.