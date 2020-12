Genova. Correnti fredde settentrionali determineranno un miglioramento del tempo in Liguria nella giornata di Santo Stefano che si protrarrà per parte di domenica. Nuovo peggioramento a partire da lunedì. Ecco le previsioni del centro meteo Limet per oggi e i prossimi giorni.

Sabato 26 dicembre. Avvisi: Forti venti da nord tra la notte e la mattinata, in successiva attenuazione. Cielo e Fenomeni: Al mattino ancora un po’ di nubi sparse prima dell’alba, senza fenomeni. Dalla tarda mattinata tendenza a cielo sereno e limpido che proseguirà per l’intero pomeriggio. Venti: Forti da nord tra la notte e la mattinata, in attenuazione fino a moderati nel pomeriggio. Mari: Stirato sottocosta, da molto mosso a mosso al largo. Temperature: In calo nei valori minimi, stazionarie le massime. Costa: min +3/7°C, max +8/10°C. Interno: min -3/0°C, max +2/7°C