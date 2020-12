Genova. La perturbazione che ha portato neve nell’entroterra ligure sta transitando lentamente a Levante. Il Limet, Associazione ligure di meteorologia, segnala venti ancora tesi e forti negli sbocchi vallivi di Genova e Savona.

Oggi cielo in prevalenza coperto su tutta la regione. Nevicate sparse di debole intensità potranno ancora interessare i rilievi appenninici, le valli del versante padano centrale e le Alpi Liguri. Altrove piogge intermittenti, moderate tra Tigullio e Golfo di Genova.

Nel corso della giornata si passerà a una fase di maggiore variabilità con pause asciutte sulla costa, specie a Levante dove entro il termine del pomeriggio si attende anche qualche apertura.

Mare molto mosso per onda da Sud-Ovest, incrociato tra Capo Mele e Voltri; moto ondoso in diminuzione sotto-costa.

Temperature in lieve ulteriore calo sul Ponente costiero: minime sulla costa tra +5 e +8° C, nell’interno tra -2 e +4° C. Massime in timida ripresa lungo la Riviera di Levante tra +6 e +12° C sulla costa, tra +2 e +7° C nell’interno.

Domani, 10 dicembre, tempo variabile con possibilità di deboli precipitazioni che dal Mar Ligure si estenderanno a ritroso dalla costa orientale a quella occidentale.

Venerdì ancora nuvole e ritorno della pioggia durante la giornata.