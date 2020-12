Genova. Giornata caratterizzata da cielo molto nuvoloso o coperto, con precipitazioni al più moderate che insisteranno sul settore centrale e centro-orientale della regione secondo il Limet, l’Associazione ligure di meteorologia; qualche timida apertura potrà interessare l’estremo Ponente in un contesto di variabilità.

Oggi probabile tramontana tesa con rinforzi sulla zona di Capo Mele e il settore Ovest al largo, moderato/teso a Levante da scirocco. Mare generalmente mosso.

Temperature in lieve diminuzione le minime in quota sull’Appennino, in aumento a fondovalle. Sulla costa tra 9 e 12° C, nell’interno tra 2 e 7° C. Stazionarie le massime sulla costa tra 12 e 14° C, nell’interno tra 6 e 12° C.

Domani, giovedì, ancora nubi e possibili deboli precipitazioni. Venerdì invece molta nuvolosità ovunque, ma nel corso della giornata non si escludono parziali aperture lato costa.