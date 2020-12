Genova. Variabilità che si trasformerà presto in tempo perturbato prevista oggi in Liguria. Sarà una giornata di nuvolosità diffusa a Levante, irregolare a Ponente. Nel corso della giornata ulteriore intensificazione della copertura sul settore Centro-Orientale, dove il Limet, l’associazione ligure di meteorologia, non esclude qualche scroscio o manifestazione temporalesca di breve durata, specie tra il Tigullio e lo spezzino; le precipitazioni potranno assumere carattere nevoso oltre i 900-1000 m.

Venti ancora attivi da Sud-Ovest al largo, moderati o tesi, al pomeriggio tramontana nuovo in rinforzo tra Capo Mele e Voltri, persiste da Ovest teso/forte su Capo Corso.

Mare generalmente molto mosso per onda lunga da Libeccio, incrociato dalla sera sul golfo di Genova.

Temperature in calo generalizzato, più marcato in quota sull’Appennino, sulla costa minime tra 5 e 8° C, nell’interno tra -7 e +6°C. Massime sulla costa tra 11 e 13° C, nell’interno tra 2 e 7° C.

Domani rapida intensificazione della nuvolosità nel corso del pomeriggio e prime precipitazioni previste la serata sul settore centro-orientale, che potranno assumere carattere nevoso oltre i 5-700 metri sul genovesato interno, oltre gli 800 metri a Levante.

Per il primo gennaio probabile un abbassamento della quota neve.