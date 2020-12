Genova. La circolazione ciclonica a carattere freddo presente sul nord ovest, che influenza il tempo sul mediterraneo e la nostra regione, continua a interessarci. Il tempo prosegue a tratti instabile anche in questo inizio di settimana. Ecco le previsioni degli esperti del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, lunedì 7 dicembre, al primo mattino instabilità sul centro levante con possibili precipitazioni. Nevose sopra gli 800/900 metri sul settore centrale, 1000 metri a levante. Tempo migliore sull’Imperiese. Tendenza a schiarite a partire da ovest, in estensione verso est. Pomeriggio variabile, con ampie schiarite, più estese sul settore centro-occidentale. Nuovo peggioramento in serata con piogge nottetempo e quota neve in deciso calo.

I venti soffieranno da sud ovest tesi, localmente forti sul levante, specie nella prima parte di giornata. Forti al largo. Ruotano da sud est nel pomeriggio, da nord est in nottata a partire da ponente. Mare molto mosso. Temperature stazionarie. Calo deciso dalla notte con l’arrivo delle precipitazioni. Saranno comprese tra i 3 e gli 11 gradi sulla costa, tra i -3 e i 9 nell’interno.

Domani, martedì 8 dicembre, tra la notte e la prima parte di mattina possibili precipitazioni sparse, con quota neve in calo sin sotto i 400/500 metri sul settore centrale, localmente anche più in basso. Sino al fondovalle sui versanti padani. Tendenza a miglioramento a partire da ponente con schiarite, in un contesto variabile nel pomeriggio. Evoluzione da confermare nel dettaglio.

Mercoledì 9 dicembre cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto. Pochi e locali eventuali fenomeni, relegati per lo più a ridosso dei rilievi dei versanti padani. Clima ventoso e freddo.