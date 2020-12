Genova. Ancora nuvole sulla provincia di Genova, con possibili piovaschi tra genovesato e spezzino e relativo entroterra secondo il Limet, l’Associazione ligure di meteorologia. Nel pomeriggio venti tesi da Sud-Ovest su imperiese e savonese occidentale e nelle valli interne del settore centro-orientale.

La conseguenza sarà mare generalmente mosso per onda da Sud-Ovest, in aumento a molto mosso nel corso del pomeriggio.

Le temperature restano stazionarie e più autunnali che invernali. Sulla costa minime tra 9 e 12° C, nell’interno tra 4 e 9° C. Le massime vanno dai 9-13° C nell’interno ai 12-15° C sulla costa.

Domani ancora cielo grigio, con possibili sgocciolii o brevi rovesci più probabili sul settore centro-orientale.

Presenti ancora i venti di Libeccio con burrasca al largo. Mare molto mosso o a tratti agitato. Temperature stazionarie.

A Natale cambia tutto: dal primo pomeriggio burrasca forte di tramontana in particolare tra Genova e Savona con possibili rovesci nelle valli interne del settore centro-orientale e quota neve a Levante in calo sui 700-800m.