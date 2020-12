Aggiornamento ora 10.45 – Pessime notizie anche da Savona, dove oltre la chiusura della A6, in questi minuti è stata chiusa anche la provinciale 29 di Cadibona per caduta alberi. Di fatto per i mezzi pesanti, al momento, non esiste strada transitabile nella direttrice nord-sud, e sono “bloccati” in Liguria.

Aggiornamento ore 10.10 – Sulla A7 il divieto di circolazione adesso è solo per i mezzi pesanti con carico superiore alle 7,5 tonnellate. Permangono però ampi tratti innevati.

di 11 Galleria fotografica neve autostrade









Aggiornamento ore 9.30 – Il divieto di circolazione sulla A7, prima inteso per i soli mezzi pesanti, è stato esteso a tutte le categorie di veicoli, mentre sulla A26 adesso è vietato solo ai mezzi pesanti. I divieti stanno provocando, come prevedibile, enormi disagi al traffico sulla A10.

Genova. La perturbazione aumenta d’intensità. Con le prime luci del giorno, pioggia e neve hanno ripreso a cadere con decisione su tutta la zone centrale della regione: nell’entroterra si stanno verificando i fenomeni più intensi, con abbondanti nevicate anche sulle nostre autostrade nei tratti appenninici.

D’intesa con la Polizia Stradale, quindi, per agevolare le operazioni dei mezzi antineve, Autostrade per l’Italia ha deciso di instaurare il divieto di circolazione temporaneo sulla A26 Genova-Gravellona tra il bivio con al A10 Genova-Savona e la Diramazione Predosa-Bettole in entrambe le direzioni di marcia.

Sulla A7 Genova-Serravalle, invace, tra la Diramazione della A26 e Genova Bolzaneto verso Genova e tra Bivio A12 e Serravalle Scrivia in direzione di Milano, il divieto è esclusivamente rivolto ai mezzi pesanti con peso a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate