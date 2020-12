La risposta genovese al camion della Coca-Cola: a De Ferrari avvistato l’Asinello truck

Genova. Grande entusiasmo a Genova per il passaggio del truck natalizio di Coca-Cola che ha attraversato la città per supportare un progetto del Banco Alimentare che permetterà di raccogliere prodotti per almeno due milioni di pasti. Il camion rosso ha attraversato via Romairone, via Polonio, via Buozzi, via Gramsci, corso Saffi, via Rimassa e corso de Stefanis per poi proseguire il suo viaggio verso La Spezia.

Ma se Coca-Cola è in qualche modo uno dei simboli della globalizzazione, ecco la risposta 100% genovese: il truck del mitico Corochinato, meglio noto come Asinello, che prende corpo nel fotomontaggio realizzato da Giacomo Vallarino per Genowa, una delle più note pagine di meme genovesi su Facebook.

Al rosso della Coca-Cola si sostituisce il verdolino della storica etichetta delle bottiglie da cui ancora oggi viene servito. Il Corochinato, come molti sanno, è un vino bianco aromatizzato con un mix di erbe e spezie che trae il suo nome dalla collina di Coronata, dove si produce il vino base, e dalla china che ne è un ingrediente fondamentale. Il nome Asinello (in genovese Asenetto) è dovuto invece al disegno che riporta la figura popolare di Pacciugo, legata anche questa a Coronata, accanto al suo asino.

Alla nostalgia degli anni Ottanta e Novanta, rievocata dal brand americano che tra l’altro ha creato la tradizionale immagine di Babbo Natale, si aggiunge così la nostalgia per l’aperitivo e le serate nei vicoli, un rito che unisce tutte le generazioni, sospeso dalla pandemia e dai divieti anti-contagio, che i genovesi sperano di recuperare al più presto.