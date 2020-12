“La misura del tempo”: volti e storie di uomini in divisa, il docufilm della Polizia di Stato

Genova. In occasione del Festa del Cinema di Roma la Polizia di Stato ha presentato il documentario “ La misura del tempo” realizzato dal regista Stefano Ribaldi.

Il cortometraggio racconta, attraverso i volti e le parole di donne e uomini della polizia, la complessità di una professione che, per sua natura, si confronta con le realtà più dure e difficili della società.

Storie di vita come quella di Nicola Barbato che, dalla sua sedia a rotelle, con grande generosità parla di sé, della sua esperienza e del suo sacrificio; di Maria Tersa Turrazza, madre di Davide e Massimiliano, caduti entrambi in servizio, che lancia messaggi di speranza per un futuro di riscatto; di umanità e solidarietà, di competenza e dedizione nel campo della formazione e del soccorso pubblico, di tenacia e professionalità nelle attività investigative. Tra le storie raccontate c’è il ritrovamento del covo del sequestro Calevo e il lavoro degli agenti nella prima emergenza Covid a Bergamo

Spunti di riflessione con l’intento di far conoscere il volto umano che c’è dietro una divisa.