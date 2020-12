La catena Penny Market apre un nuovo punto vendita in corso Europa

Genova. Ancora non c’è una data per quella che è forse la più grande attesa a Genova, ovvero l’Esselunga che sbarcherà in via Piave, ad Albaro, ma intanto qualcos’altro si muove sul fronte della media e grande distribuzione.

Apre domani in corso Europa (all’inizio verso San Martino, al posto dell’ex concessionario auto Delpino) un nuovo Penny Market.

Il negozio avrà una superficie di 750 metri quadri e dispone di un parcheggio (interrato) per i clienti. Si tratta del quarto Penny Market in provincia di Genova, il primo nel levante cittadino. Negli ultimi tre anni i punti vendita sono passati da due a circa una decina.

Il nuovo spazio ha un assortimento di circa duemila prodotti freschi e non, e vanta una scelta selezionata anche nel settore non alimentare. “Nel nuovo Penny Market il consumatore trova un vasto assortimento di prodotti nazionali, per una spesa volta a valorizzare – con responsabilità – le eccellenze italiane”, si legge in una nota.

“Grande attenzione alla sostenibilità per questo nuovo punto vendita, che adotta tecnologie con basso impatto ambientale in grado di migliorare la percezione dell’ambiente: corpi illuminanti a led ad alta resa cromatica e bassi consumi e banchi frigoriferi con chiusure vetrate in grado di abbattere i consumi e migliorare il comfort climatico lungo il percorso di acquisto”, conclude la nota dell’azienda.