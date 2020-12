Judo, Matteo Rovegno e Lorenzo Parodi in raduno con la Nazionale

Recco. Si è concluso sabato 19 dicembre il raduno collegiale della Nazionale italiana di judo che era iniziato mercoledì 9 dicembre presso il centro olimpico Fijlkam Matteo Pellicone a Lido di Ostia.

Il raduno convocato dalla direzione tecnica nazionale ha visto la partecipazione dei migliori judoka italiani, da Odette Giuffrida a Fabio Basile, da Manuel Lombardo ai fratelli Esposito. Nella rosa anche molti giovani convocati in vista dei prossimi impegni internazionali.

Grande soddisfazione da parte della società ligure Pro Recco Judo per la convocazione di due suoi atleti: Matteo Rovegno (cat. 90 kg) e Lorenzo Parodi (cat. 81 kg)

La convocazione di Matteo e Lorenzo è per tutti i tecnici recchelini prova del buon lavoro che questa società continua a svolgere con i propri atleti e regala a tutti i judoka biancocelesti la soddisfazione di vedere premiati la fatica e l’impegno che ogni giorno mettono negli allenamenti.

Potersi allenare con i migliori atleti italiani, alcuni dei quali parteciperanno alle prossime Olimpiadi, rende merito a tutto il lavoro svolto anche in questi mesi, durante i quali, a causa delle varie restrizioni, organizzare preparazione atletica e tecnica è stato difficile.

I quarantaquattro atleti convocati, dopo aver effettuato il tampone molecolare per il Covid-19, hanno vissuto all’interno del centro olimpico di Ostia nel rispetto delle normative anti contagio. Il raduno ha rappresentato per tutti un’occasione importante per rimettersi in gioco, nella speranza che l’attività agonistica possa riprendere regolarmente con l’inizio del nuovo anno.