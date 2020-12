Indoor World Series, Cinzia Noziglia si piazza seconda

Zoagli. La seconda tappa delle Indoor World Series di tiro con l’arco è andata in archivio con il record di partecipanti, oltre cinquemila, e buone notizie per gli arcieri italiani. Un evento che si è tenuto da venerdì 18 a domenica 20 dicembre, in diretta online oppure in ridotti eventi in presenza, tutto per rispettare le norme anti-Covid.

Nel femminile al primo posto c’è la svedese Lina Bjorkjlund (554) davanti a Cinzia Noziglia che colleziona 537 punti ed è seconda. In terza posizione troviamo la svedese Lena Terning (534). Ottavo posto finale per l’altra italiana Fiorentina Cristina Bacin con 521 punti.