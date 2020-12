Incidente sulla strada per la Guardia: tre feriti, un anziano grave in ospedale

Ceranesi. Tre feriti di cui un anziano in codice rosso all’ospedale Galliera. È il bilancio dell’incidente che ha visto coinvolte oggi pomeriggio due auto sulla strada che porta al santuario di Nostra Signora della Guardia nel comune di Ceranesi.

Secondo quanto accertato, i due veicoli si sono scontrati frontalmente dopo una curva. È successo verso le 15. Nell’impatto hanno riportato ferite lievi due persone trasportate in codice giallo all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, mentre un uomo di circa settant’anni è finito in codice rosso per dinamica al Galliera.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze e un’automedica. In corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica.