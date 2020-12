Incidente in A7, auto si cappotta più volte: tre ragazzi all’ospedale in codice rosso

Genova. Pauroso incidente questo pomeriggio sull’autostrada A7 tra Bolzaneto e Genova Ovest. Un’auto con tre giovani a bordo è andata fuori strada e si è capottata più volte.

Sul posto sono intervenute la Croce Azzurra di Fegino, la Croce d’Oro di Manesseno e la Croce Rossa di Ceranesi. Tutti e tre i ragazzi sono stati portati in codice rosso, due all’ospedale San Martino e uno al Galliera, ma dai primi accertamenti non sarebbero in pericolo di vita.

Ancora da ricostruire l’esatta dinamica. Non sarebbero coinvolti altri veicoli. Probabilmente l’autista ha perso il controllo della vettura a causa della pioggia e l’urto l’ha fatta carambolare su se stessa.