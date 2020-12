Incendio a Sant’Olcese, a fuoco un tetto: una famiglia scappa di casa

Sant’Olcese. Tanta paura ma nessuna grave conseguenza per l’incendio che in tarda mattinata ha colpito una casa in località Casanova di Sant’Olcese, tra Valpolcevera e Valbisagno.

A prendere fuoco è stato un tetto, probabilmente a causa di una canna fumaria come spesso avviene nel periodo invernale. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’abitazione.

La famiglia che si trovava all’interno è riuscita a lasciare la casa in autonomia senza alcun problema. In corso le verifiche per capire se la struttura abbia riportato danni.