Illuminazione pubblica, anche in galleria Mazzini sbarcano le lampade a led

Genova. Certo, fa un po’ tristezza pensare che un anno fa, in questo stesso pomeriggio, l’immagine qua sopra sarebbe stata totalmente diversa. Galleria Mazzini piena di passanti, le braccia cariche di sacchetti dei regali, i banchetti di libri o oggetti d’antiquariato sotto le volte di vetro e ferro battuto.

Ma, per guardare il bicchiere e vederlo mezzo pieno, si può dare un’occhiata a quei bagliori accecanti. Sono le nuove lampade a led montate dai tecnici Aster nell’ambito della sostituzione dei punti luce in città avviata la scorsa estate dall’amministrazione pubblica in collaborazione con l’azienda privata Green City Light.

Ad annunciare i nuovi lampioni il sindaco Marco Bucci con un post su Facebook: Aster ha terminato l’installazione delle nuove lampade a led in galleria Mazzini – scrive – un intervento che rende ancora più bello uno dei luoghi simbolo della nostra città”.

Negli ultimi tre anni galleria Mazzini, chiamata anche “il salotto buono” di Genova, è stata oggetto di diversi interventi di messa in sicurezza e restyling.