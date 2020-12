Giovani ubriachi fanno danni in città: uno sputa ai poliziotti dicendo di avere il Covid, l’altro fa pipì sulla volante

Genova. Stati segnalati da alcuni abitanti mentre sollevavano i tombini di via Gozzano e rovesciavano i bidoni della spazzatura, spargendone il contenuto sulla strada. Protagonisti due giovani di 23 e 21 anni, entrambi italiani. Grazie alla descrizione fornita dai cittadini, i due sono stati rintracciati in via Cantore mentre camminavano ubriachi, prendendo a calci tutto ciò che trovavano lungo la strada.

Immediatamente fermati, i due si sono messi a urlare cercando di riprendere la scena con i cellulari, minacciando i poliziotti di divulgare sui social i filmati in cui, secondo loro, si potevano vedere gli abusi che stavano subendo.

Il 23enne si è messo a sferrare calci e pugni nei confronti dei poliziotti, uno dei quali ha riportato lesioni giudicate guaribili in 5 giorni. Anche negli uffici della Questura ha continuato a mantenere un comportamento aggressivo, offendendo i poliziotti, rifiutandosi di dare le proprie generalità e di indossare la mascherina, nonché dichiarandosi positivo al Covid e sputando in faccia ai presenti.

Il 21enne, invece, mentre si trovava al di fuori della Questura, ha fatto pipì sopra le auto con i colori d’istituto e per questo è stato multato. Sono in corso accertamenti per la valutazione dei danneggiamenti conseguenti agli atti vandalici e la conseguente denuncia.