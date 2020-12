Genova. Guardando la vetta lievemente imbiancata c’è chi non ha resistito ed è andato a godersi la primissima neve della stagione. Il monte Fasce, preso d’assalto per le escursioni negli scorsi weekend, stamattina è diventato meta di famiglie e sportivi che hanno sfruttato la montagna più vicina alla città per qualche momento in spensieratezza.

Poche, a dire il vero, le auto parcheggiate sul piazzale. Qualche genitore coi bimbi per fare a palle di neve, coppie a spasso con cani felicissimi di rotolarsi nel candido mantello che ricopre i prati, ragazzi che praticano motocross, qualcuno attrezzato per una passeggiata. Sullo sfondo il panorama di Genova sovrastata dalle vette imbiancate degli ultimi Appennini e delle Alpi Marittime.

Da registrare purtroppo anche un incidente poco dopo le 9 del mattino, quando una donna alla guida di un’auto ha perso il controllo della vettura a causa della strada resa scivolosa dalla neve ed è andata a sbattere a bordo strada. Per lei nessuna ferita grave, ma per comodità è stata soccorsa dall’elicottero dei vigili del fuoco che l’ha portata in codice giallo all’ospedale San Martino. È bene ricordare che è meglio non avventurarsi sui monti senza pneumatici invernali o catene montate.

Uno scenario non così raro a Genova, reso forse più appetibile dalla riflessione che quest’inverno potrebbe essere davvero impossibile trascorrere giornate di vacanza in montagna a causa dell’emergenza coronavirus. E così, se la neve arriva fin quasi sul mare, meglio approfittarne.