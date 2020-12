Genova solidale, 8 mila tra giocattoli e libri per bambini saranno distribuiti in tutta la città

Genova. Ottomila tra giocattoli e libri per bambini sono stati donati da circa mille famiglie genovesi e raccolti da Genova solidale e dai circoli operai di Lotta comunista grazie al contributo di associazioni e volontari.

I giochi sono stati tutti sanificati dai volontari e sabato 19 dicembre e domenica 20 dicembre saranno distribuiti gratuitamente in tutta la città: “Questo numero inaspettato di giochi – spiegano da Genova Solidale – ha reso necessario organizzare nei prossimi giorni ben 13 punti di distribuzione nelle piazze e in alcune sedi, in tutti i quartieri di Genova.

Ecco i punti di distribuzione e gli orari:

• Sabato 19 dicembre

• dalle 9 alle 12

– Gruppo Verde Valtorbella – Piazza vittime di Bologna – Rivarolo

• dalle 10 alle 14

– Largo Calasetta – Pegli

• dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17

– U.S.M.S – Via Negrone, 1c – Genova Pra

• dalle 15 in poi

– Piazza Adriatico – Molassana

– Giardini Luzzati – Centro Storico

– Piazza Pilo – Sestri Ponente

– Area Pedonale di Via Rolando – Sampierdarena

– Piazza Martinez – San Fruttuoso

• dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18

– APS Zenzero aderente ARCI – San Fruttuoso

• Sabato 19 dalle 14 alle 19 e domenica 20 dalle 9 alle 13

– S.M.S Ambo I Sessi

• Domenica 20 dalle 10 alle 18

– Piazza Matteotti in caso di pioggia Palazzo Ducale

• Mercoledì 23 dalle 16 alle 18

– CGIL Genova – Sala Governato e sala Negro