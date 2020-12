Genova. Maran va via, Maran resta. Dalla sconfitta serale di lunedì fino ad almeno il primo pomeriggio di ieri, la bilancia pendeva verso l’esonero, tanto che Tutto Mercato Web scrive che Preziosi avesse pensato anche a Ballardini ieri, oltre a Nicola che è ancora a libro paga.

Invece da ieri sera è più probabile, quasi certa (con il Genoa non ci sono sicurezze fino a che non arrivano comunicazioni ufficiali a smentita) una riconferma almeno sino al posticipo di lunedì contro la Fiorentina. Sarà dunque l’allenatore trentino a guidare l’allenamento di oggi.

Un’ultima spiaggia per Maran che prima ha avuto a che fare con una squadra decimata dal Covid, poi con il difficile recupero fisico dei suoi. Ora però non ci sono più scuse e il match con la Viola non va fallito se il Genoa vuole rilanciarsi nella corsa alla salvezza.

La fiducia a tempo, però, non ha portato mai troppo bene al Grifone. L’ultimo caso era accaduto proprio nella scorsa stagione: Andreazzoli confermato dopo che l’esonero sembrava cosa fatta e poi mandato via dopo altri risultati negativi.

L’impressione è che la Società rossoblù non sia riuscita a trovare la “quadra” per gestire già questa settimana il cambio della guardia.