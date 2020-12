Genoa, il rammarico di Maran: “Noi sempre attaccati al match, ma la Dea bendata non ci ha sorriso”

Firenze. Nella gara dell’Artemio Franchi disputatasi alle ore 20:45, il Genoa non è andato oltre il pareggio contro un’ordinata e propositiva Fiorentina, risultato che ha condannato Maran ed i suoi giocatori a dover trascorrere un’altra settimana in zona retrocessione. Grande amarezza per un epilogo che poteva e doveva essere diverso, visto che fino all’ultimo i rossoblù stavano sbancando Firenze. Poi però ci ha pensato Milenkovic a spedire nuovamente all’inferno il club del presidente Preziosi, che non si è appunto riuscito a sollevare dal penultimo posto.

Nel post partita è dovuto intervenire ancora una volta il tecnico Rolando Maran per smorzare gli animi, complimentandosi anche con i suoi interpreti per il buon atteggiamento mostrato in campo: “Potevano essere tre punti straordinari, in un momento del genere sarebbero stati fondamentali” ha esordito. “C’è grande amarezza anche perchè il tutto è svanito dopo più di un minuto oltre il recupero” ha proseguito poi l’allenatore, non risparmiando quindi una stoccata all’arbitro Doveri, accusato di aver lasciato giocare troppo più del dovuto.

L’attuale guida del Genoa ha poi aggiunto che alla sua squadra serve qualcosa in più per vincere, visto che giocare normalmente sembra non bastare. “Nei singoli episodi tante volte non abbiamo quella buona sorte che aiuta”: ecco questa probabilmente è la frase emblematica del momento rossoblù, dove un ambiente ormai demoralizzato prova ad appellarsi alla Dea bendata per vincere invece che ricorrere ai proprio giocatori e alle proprie idee di gioco.

