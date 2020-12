Genova. Non c’è più tempo per le parole. La classifica, dopo la vittoria del Crotone e della Fiorentina, è ancora peggiore di quando ha firmato. Davide Ballardini però è forse l’unica persona che poteva davvero prendere il Genoa in una situazione come questa. Conosce l’ambiente e ha una filosofia che unisce il “primo non prenderle” a una discreta efficacia in fase offensiva. Stasera, contro lo Spezia, una partita che si attende già drammatica per non restare all’ultimo posto in classifica. Il modulo dovrebbe essere il 3-5-2, su cui Ballardini ha basato gran parte della sua carriera.

Ieri il mister a Genoa Channel rinnovava l’affetto nei confronti della tifoseria per cui ormai è zio Balla: “L’emozione c’è ogni volta che torno a Genova e al Genoa. L’emozione, un grande senso di responsabilità, tanta voglia di campo e di iniziare ad allenare, perché il campo è la nostra vita. L’unica cosa che posso dire ai tifosi è che se le persone mi vogliono così bene e mi apprezzano come persona e come tecnico è perché probabilmente vedono in me una persona pulita, onesta e capace. Schietta, sincera, anche un po’ timida e ruvida come i genovesi, ma magari vedono che ho queste cose che sono simili al tipico genovese tipo”.

Il mister ha avuto davvero poco tempo per vedere i giocatori. Ieri il primo vero allenamento, dopo che lunedì chi era sceso in campo a Benevento aveva effettuato solo un defatigante. Questa sera, per il match contro lo Spezia, sono 23 i convocati. Non ci sono né Sturaro (problema al flessore) né Pellegrini, oltre ai già sicuri indisponibili Biraschi, Cassata, Males, Marchetti, Parigini, Zapata.

Portieri: Paleari, Perin, Zima. Difensori: Bani, Criscito, Czyborra, Dumbravanu, Ghiglione, Goldaniga, Masiello, Zappacosta. Centrocampisti: Badelj, Behrami, Lerager, Melegoni, Radovanovic, Rovella, Zajc. Attaccanti: Destro, Pandev, Pjaca, Scamacca, Shomurodov.

I cambi in panchina di solito inducono una reazione nella squadra, ma stavolta c’è stato davvero poco tempo: “Abbiamo il desiderio di fare una bella partita. Solo così puoi essere competitivo, puoi divertirti faticando, devi essere molto serio e trovare la soddisfazione. Sono ripartito dal fatto che i giocatori tecnicamente li conosciamo tutti. Entri con le tue idee, cerchi di trasmettere dei valori e quello che pretendi in campo”. Ballardini non nasconde che sia lui sia la squadra guardano la classifica: “Dovremo cercare di fare meglio rispetto a ora. Siamo tutti dispiaciuti, per non dire altro, ma questo deve servire per spingerci a fare qualcosa di meglio”.

A dare una mano al Genoa, come in passato era sempre accaduto, non ci saranno i tifosi: “Mancano l’amore e la passione, l’affetto smisurato che c’è per noi. Pesa tanto ma non deve essere un modo per dire che le cose non vanno bene. Questo non c’entra nulla”.