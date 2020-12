Genova. Davide Ballardini è tornato sulla panchina del Genoa dopo le esperienze nelle stagioni 2010/11, 2012/13 e 2017/18. Per il tecnico di Ravenna sarebbe pronto un contratto fino a giugno, con rinnovo in caso di salvezza.

Adesso, dopo il ko in casa del Benevento, il Genoa è al penultimo posto in classifica e il futuro è nero per i liguri, anche secondo i betting analyst di Snai che non cambiano idea nonostante l’esonero di Maran. Il Genoa, nelle scommesse sulle retrocessioni, è la seconda squadra con la quota più bassa, a 2,10. Solo il Crotone rischia di più (1,15).

Una ulteriore prova arriva dagli scommettitori che hanno puntato principalmente sulla retrocessione del Grifone, contribuendo, come riporta Agipronews, ad abbassare la quota dal 2,50 di qualche giorno fa al 2,10 di oggi. Per non parlare della quota ad inizio stagione, fissata in lavagna a 4,00, quando si pensava che il Genoa avesse qualcosa di più rispetto alle maggiori candidate alla retrocessione.