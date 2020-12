Genova. La prima allerta neve è arrivata puntuale con lo scoccare dell’inverno meteorologico, fissato convenzionalmente con il primo giorno di dicembre, e se il buongiorno si vede dal mattino, le prossime ore confermeranno l’entrata a gamba tesa della nuova stagione.

La perturbazione che sta interessando la nostra regione da ieri sera, infatti, potrebbe essere solo un assaggio di un fronte più esteso e robusto che attraverserà i nostri cieli da venerdì fino a buona parte della prossima settimana, portando fenomeni probabilmente anche intensi.

Nella giornata di domani assisteremo ad una piccola pausa soleggiata che però durerà molto poco: già in serata, infatti, il fronte di alta pressione insinuatosi tra l’arco alpino e i nostri Appennini si dissolverà, lasciando la porta spalancata alla robusta corrente artica trasportata sul continente dal grande ciclone in queste ore in fase di stabilizzazione sulla Gran Bretagna. E così si aprirà una fase potenzialmente molto intensa, con le prime piogge già tra giovedì e venerdì, che sulle alture potrebbe trasformarsi in neve o pioggia ghiacciata.

Il culmine però sarà venerdì, quando le correnti più calde in arrivo dal centro del Mediterraneo schiacceranno in risalita il fronte ciclonico sulla linea del Tirreno, portando in Liguria i fenomeni più intensi: dalla tarda mattinata fino a sera potrebbero verificarsi temporali localizzati soprattutto sul centro della regione, con variazioni verso il levante. Fenomeni che, uniti al calo senza soluzione di continuità delle temperature, potrebbero essere di carattere nevoso, accompagnati da gelate e forte vento. Dirimente sarà la quota neve, ma non è da escludere che i fiocchi possano fare capolino anche in prossimità della costa.

Sabato potrebbe essere una giornata fotocopia, con una mattina più blanda e peggioramenti robusti al pomeriggio, soprattutto nel levante ligure, ma per tutta la regione, soprattutto nelle ore notturne potrebbe esserci ancora spazio per delle nevicate. Domenica dovrebbe registrarsi un lieve calo di intensità con qualche rapido “richiamo” sempre sul levante, per arrivare ad un lunedì sicuramente non bello, ma decisamente più tranquillo. Da martedì in poi è ancora tutto da vedere, ma sicuramente la settimana potrebbe regalare ancora qualche sorpresa. L’inverno è arrivato con tutti i bagagli, mettiamoci comodi.

(Foto: elaborazione Windy.com modello ECMWF)