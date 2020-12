Forti di Genova, le luci del Puin illuminano il Natale sulla città

Genova. Un messaggio di speranza e fiducia nel futuro. E’ con questo spirito che l’associazione Outdoor Experience Genova, ha illuminato Forte Puin, per le festività di fine anno, in collaborazione con Verdina Luminarie. L’associazione ha in gestione l’edificio chiuso ora a causa dell’emergenza Covid19.

Le luci utilizzate per l’allestimento sono tutte a led di ultima generazione a consumo ridottissimo e l’istallazione è stata realizzata su corda, senza fissaggi invasivi, per non rovinare la struttura fortilizia.

L’associazione coordina un centro estivo con proposte di attività ludico ricreative outdoor per bambini finalizzate alla scoperta del Parco dei Forti nel rispetto reciproco e dell’ambiente naturale e organizza attività naturaliste, laboratori nelle scuole e trekking culturali. Da luglio 2020 Outdoor Experience con un gruppo di altri 4 appassionati della fortificazione ottocentesca sviluppa il progetto Forte Puin per promuovere la struttura e la cinta muraria ligure, seconda al mondo per estensione solo dopo la Muraglia cinese.