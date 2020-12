Fib Liguria, Andrea Vincenzo Dagnino è il nuovo presidente

Genova. Andrea Vincenzo Dagnino è il nuovo presidente della Fib Liguria. Delegato provinciale Fib Genova negli ultimi tre anni e già componente della Commissione Tecnica, il neopresidente del Comitato regionale ligure è stato anche due volte campione italiano di Petanque nelle categorie C (nel 2015 a terna) e D (nel 2014 a Caraglio nell’individuale) con un secondo posto tricolore anche nella specialità Volo (a Belluno nel 2010).

A comporre il nuovo Comitato regionale della Fib Liguria nel prossimo quadriennio olimpico (2021-2024), insieme al presidente Andrea Vincenzo Dagnino, sono stati eletti: Giuseppe Baschiera, Mario Lagomarsino, Ermanno Maja, eletti in quota affiliati, Angelo Cappato, Lionello Armato in quota atleti e Josella Lombardi (tecnici).

“La candidatura unica di Andrea Vincenzo Dagnino alla presidenza della Fib Liguria è un motivo di grande soddisfazione per il sottoscritto, poiché dimostra, in maniera oggettiva, che il lavoro svolto dai Commissari sui territori viene ripagato con l’assenso quasi unanime delle società di riferimento – è il commento del presidente federale Marco Giunio De Sanctis, collegato in via telematica con l’assemblea elettiva regionale svolta nei locali della Bocciofila Voltrese di Genova -. La Liguria boccistica necessita di una grande compattezza, mai riscontrata fino a questo momento, perché ha un potenziale inespresso a causa delle troppe divisioni e polemiche, spesso, gratuite. È mio precipuo auspicio per il nuovo comitato che si giunga ad un un’unità di intenti, ricompattando il territorio e che si porti avanti la promozione, in egual misura, di tutte le specialità. Occorrerà ascoltare la base, ma sempre seguendo la direttrice delle linee programmatiche del Consiglio federale”.

“Le società hanno fiducia e questo è un buon segnale per il futuro del movimento boccistico sul territorio ligure – ha affermato il neopresidente Dagnino -. Le quattro province sono tra loro diverse, ognuna delle quali con la propria peculiarità. Genova ha sempre vissuto una situazione di centralità, mentre sugli altri territori occorrerà far sentire maggiormente la presenza dei dirigenti territoriali rispetto a quanto fatto in passato. Inoltre, occorrerà fare uscire dall’isolamento la provincia di Imperia, logisticamente lontana, ma che da oggi dovrà essere pienamente integrata nel contesto boccistico ligure”.

“La FIB Liguria avrà un duplice compito: aiutare la base, dall’età media abbastanza elevata, a comprendere i cambiamenti necessari per la crescita del nostro sport e, al contempo, lavorare per un ricambio generazionale dal punto di vista dei giocatori e della dirigenza – ha sottolineato Andrea Vincenzo Dagnino -. Lavoreremo, sicuramente, su giovani e donne, per i cui settori avremo le giuste figure tecniche e promozionali per il raggiungimento degli obiettivi prefissati”.

“Il futuro della nostra disciplina non può che passare attraverso un ringiovanimento della classe dirigente. Dovremo essere bravi a creare le condizioni per il passaggio del testimone – ha concluso Dagnino -. Servono figure nuove in grado di promuovere la disciplina in un territorio dalla grande tradizione boccistica”.