Erg ottiene il rating A- nella performance per la lotta al cambiamento climatico

Genova. Erg ottiene il rating “A-” (il precedente era B) nel programma Climate Change promosso dal Carbon Disclosure Project (Cdp), l’organizzazione internazionale no-profit che, attraverso il monitoraggio delle performance aziendali nella lotta al cambiamento climatico, guida imprese e governi verso la riduzione delle emissioni dei gas serra.

Erg scala così la graduatoria Cdp posizionandosi nella fascia “Leadership”, che include tutte le società che adottano best practices nella lotta al cambiamento climatico, in linea con gli Obiettivi Cop21 di Parigi, e si colloca al di sopra della media europea (rating C) e della media delle società che producono energia da fonti rinnovabili (rating B).

In particolare Cdp ha riconosciuto a Erg il massimo dei voti in ambito governance e risk management e più in generale ne ha premiato la capacità di individuare iniziative volte alla riduzionedelle emissioni. Erg di recente ha ottenuto anche la conferma del rating “AA” da Msci, una delle principali società di ricerca sulle performance aziendali calcolate sulla base di fattori ambientali, sociali e di governance (Esg), mantenendo la posizione nel primo quartile delle società con miglior punteggio. L’upgrade da parte di Cdp e la conferma del rating di Msci rappresentano importanti riconoscimenti dell’impegno continuo di Erg nella lotta al climate change, al centro della propria strategia aziendale e del percorso di energy transition e nella costruzione di un modello di sviluppo sostenibile.