Chiavari. Seconda vittoria consecutiva e prima dell’anno in trasferta. L’Entella riparte con entusiasmo e voglia di rimontare la classifica. Al Menti decide il primo gol in Serie B di Ilias Koutsoupias.

“Voglio fare i complimenti ai ragazzi perché sono stati bravissimi – racconta Vincenzo Vivarini nel post partita -. Abbiamo fatto una partita tosta, dimostrando di essere in crescita sia fisicamente che mentalmente. Non era facile venire qui e fare risultato. Siamo stati bravi a segnare quando abbiamo avuto l’opportunità e poi ci siamo difesi senza paura. È normale soffrire un po’ nel finale, ma oggi voglio davvero fare i complimenti a tutti”.

“Mi piace l’atteggiamento di questi ragazzi, chi entra dalla panchina dà sempre il proprio contributo e con il lavoro stiamo cercando di uscire da una situazione difficile – prosegue il mister -. Adesso, però, non dobbiamo assolutamente fermarci. Contro il Cittadella ci attende un’altra battaglia sportiva, ma con questo carattere e con questa voglia sono sicuro che potremo fare bene. Non voglio parlare dei singoli, questa è stata una vittoria di squadra e come tale va festeggiata. Io penso solo alla crescita di questo gruppo, ero certo che la squadra avesse dei valori e sono felice che adesso anche i risultati stiano arrivando“.