Chiavari. Dopo due assist consecutivi è arrivato anche il primo gol in Serie B. Ilias Koutsoupias è certamente l’uomo del momento e la rete di oggi fortifica la sua grande crescita.

“Quando ho visto la palla entrare ho trattenuto il respiro”, commenta il centrocampista greco, “Sono davvero molto felice. Abbiamo vinto una partita importante e, come ho detto qualche giorno fa, dopo la gara contro il Pescara è iniziato veramente il nostro campionato”.

Un ringraziamento speciale “allo lo staff tecnico per la fiducia che mi sta dando, ma soprattutto, desidero ringraziare i miei compagni. Ho la fortuna di giocare in un grande gruppo, mi stanno aiutando tantissimo e il pensiero che il mio gol abbia portato 3 punti mi rende davvero felice. Si chiude un anno molto particolare, ci sono stati certamente dei momenti difficili, ma questo finale deve essere il trampolino di lancio per un grande 2021″.

Infine, “Il gol? Lo dedico alla mia famiglia che mi è sempre stata vicino. Adesso non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia, lunedì arriva il Cittadella e, per vincere, ci vorrà un’altra grande prova”.