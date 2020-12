Ennesimo (falso) allarme bomba all’aeroporto Cristoforo Colombo: voli regolari

Genova. Ancora un allarme bomba all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. E non è escluso che si tratti della stessa persona che aveva impegnato in diversi episodi le forze di polizia in controlli serrati dopo telefonate che annunciavano la presenza di una bomba nello scalo, allarmi poi rivelatisi falsi.

Oggi ennesima telefonata ed ennesimi controlli con l’ausilio delle unità cinofile. I voli non hanno subito ritardi, fanno sapere dall’aeroporto e i controlli hanno dato, ancora una volta esito negativo.

Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine.