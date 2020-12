Emergenza Covid, Carige supporta i progetti del Circuito cinema Genova

Genova. Banca Carige affianca Alesbet, società che controlla il brand Circuito Cinema Genova e la società di edizioni e distribuzione cinematografica Academy Two, nel programma che il gruppo operante nel settore cinematografico a Genova e nel Basso Piemonte sta sviluppando per ampliare sia le attività di entertainment sul territorio che la distribuzione di film, attività strategica data l’ondata pandemica, sia sul web che alle reti televisive.

Con 13 sale cinematografiche in gestione e una programmazione molto attenta alla qualità, Circuito Cinema Genova è l’anima di diverse manifestazioni estive open air, come il Cinema all’aperto a Palazzo Ducale e ai Parchi di Nervi, è agente per la Liguria di molte case di distribuzione italiane, e ha fondato una propria casa di distribuzione cinematografica, la Academy Two, che raggiunge i cinema di tutta Italia ma, soprattutto, sta estendendo sempre di più la propria attività alle reti web e televisive, Rai e Sky per citare le più importanti. Tra le ultime scommesse vinte da Academy Two, c’è la distribuzione in Italia di “Parasite”, film pluripremiato da Palma d’Oro, quattro Oscar e il David di Donatello. Un’operazione vincente che evidenzia una capacità di analisi derivante dalla profonda conoscenza del settore. La società del gruppo che gestisce le sale cinematografiche parteciperà inoltre alla riqualificazione di un importante spazio sul waterfront di Levante della città.

Il finanziamento di 0,5 milioni di euro erogato da Banca Carige, in parte supportato dalle garanzie pubbliche previste dal Decreto Liquidità, servirà così a sostenere i progetti Circuito Cinema Genova con un ampliamento dell’offerta cinematografica sul territorio e lo sviluppo delle attività di distribuzione di film sui canali da remoto, tv e web, scelta strategica in questo particolare momento.

“Siamo molto soddisfatti di aver concluso un’operazione che ha per noi un significato che va ben oltre l’importo dello specifico finanziamento – commenta l’Area Manager Genova Centro di Banca Carige, Gianfranco Lertora – Con Circuito Cinema Genova sosteniamo la grande passione imprenditoriale di un gruppo impegnato sul territorio e che affronta con determinazione le sfide che i recenti avvenimenti impongono anche al mondo del cinema”.

“Con Banca Carige abbiamo un rapporto consolidato e apprezziamo la capacità del suo personale di interpretare le nostre esigenze finanziarie e dare risposte in tempi rapidi – dichiara, Alessandro Giacobbe, Presidente di Alesbet – Insieme a Carige guardiamo al futuro della cultura e dello spettacolo, fattori qualificanti della qualità della vita del territorio”.