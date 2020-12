Genova. Fino al 23 dicembre si ripresenta tirato a lucido il “Temporary Shop” dedicato ai regali di Natale all’insegna del riciclo, del riuso e dell’upcycling. Così si fa bene all’ambiente, al portafoglio e alle iniziative sociali.

Come ogni dicembre vico Angeli 21 rosso, una traversa di via Garibaldi, si trasformerà in uno spazio magico per scoprire regali utili e geniali grazie al riuso, al riciclo e all’upclycling dei materiali di scarto.

Foto 2 di 2



Fino al 23 dicembre 2020, questo spazio ‘speciale’ sarà aperto tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle ore 10 alle ore 18 con orario continuato.

AMIU Genova, dal 2013, ha messo a disposizione in comodato d’uso gratuito, questo ex-magazzino del ‘500 all’Associazione di Promozione Sociale Sc’Art, con il vincolo di ‘viverlo’ con altre associazioni del territorio per sensibilizzare i cittadini sia su tematiche di sostenibilità e riciclo, sia su tematiche di inclusione sociale.

Un esempio su tutti il progetto di Sc’Art delle “Creazioni al Fresco”, che ha coinvolto oltre 100 detenute in un percorso di formazione ed inserimento lavorativo sviluppando il loro estro creativo.

All’interno del laboratorio, che a Natale si trasforma in un Temporary Shop del riciclo, potrete infatti acquistare borse, shopper e accessori realizzati con materiali riciclati (striscioni e ombrelli rotti) dalle detenute della Casa Circondariale di Pontedecimo.

Troverete dei manufatti in legno e ceramica riciclati dai ragazzi del Centro di Educazione al Lavoro dell’associazione Lab85 e dei mobili “di recupero” riciclati e decorati dai ragazzi dell’Associazione Al Verde.

Un’attività che non si ferma mai perchè infatti vico Angeli 21 rosso il resto dell’anno è aperto martedì, mercoledì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00 e venerdì dalle 9 alle 13.