Eccellenza: è in arrivo l’attesa decisione del Consiglio della LND

L’Eccellenza è il quinto livello del campionato italiano di calcio. È il secondo campionato dilettantistico per importanza, il maggiore a livello regionale, ed è organizzato dai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti.

Nessuna preclusione da parte della stessa Lnd il cui Consiglio ha espresso il proprio parere favorevole alla proposta, espressa da una larga maggioranza di Comitati Regionali, per le modalità di conclusione dei campionati regionali per la stagione 2020-2021.

La proposta portata a Piazzale Flaminio è inerente la disputa regolare del solo girone d’andata dei vari campionati regionali, dall’Eccellenza in giù, per poi disputare la post season con la disputa di play-off e play out con gare di andata e ritorno.

Una mossa per permettere a tutti di concludere la stagione senza patemi legati ai calendari e con la speranza di ridurre anche i costi a carico degli stessi club partecipanti ai campionati regionali.