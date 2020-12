E’ morto l’armatore Franco Gattorno, fu presidente della Fiera di Genova

Genova. E’ morto a 63 anni l’industriale e manager genovese Franco Gattorno. Gemello di Sebastiano e figlio di Michele, Franco Gattorno è stato terminalista, armatore, spedizioniere, ma anche presidente della Fiera di Genova.

Profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia per la scomparsa è stato espresso dal presidente di Regione Liguria Giovanni Toti nome di tutta la Giunta regionale. “Armatore, terminalista, ex presidente della Fiera di Genova, uomo d’affari che tanto ha investito sulla nostra città, come imprenditore e manager pubblico – ha sottolineato Toti – Alla sua famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze”.

“Franco Gattorno è stato un manager che ha voluto scommettere sulle potenzialità della sua e nostra città riuscendo a fare impresa con successo a Genova. Persona appassionata della professione e amante del lavoro, in città è ricordato anche per il suo incarico di presidente della Fiera di Genova. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze dell’amministrazione comunale”, le parole del sindaco di Genova a nome del Comune.