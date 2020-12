"avanti popolo"

Dopo 32 anni il Pci riapre una sede a Genova: “Lavoreremo per le categorie più deboli e dimenticate”

E' stata aperta in via Garello 17r nel quartiere di Certosa, in Valpolcevera, zona 'ferita' dal crollo del ponte Morandi

Più informazioni su pci

pci politica

politica Genova