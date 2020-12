Disservizi rete telefonica in Val Graveglia, Garibaldi (Lega): “Situazione inaccettabile”

Genova. “In un momento di emergenza sanitaria come questo, i disservizi sulla rete telefonica provocano forti disagi e sono inaccettabili. E’ quello che accade ormai da troppo tempo non soltanto in Val Graveglia, come giustamente segnalato più volte dal sindaco di Ne Francesca Garibaldi, ma anche in alcune zone della Città di Chiavari”.

Lo ha dichiarato oggi il vice capogruppo regionale Sandro Garibaldi (Lega) ch in tal senso ha presentato un’interrogazione in Regione Liguria.

“I grossi problemi – ha spiegato Garibaldi – riguardano sia la linea voce tradizionale sia la rete dati che non sono funzionanti, con conseguenti danni non indifferenti alle nostre piccole e medie imprese, agli artigiani, ai professionisti, agli studenti che devono fare didattica a distanza, alle famiglie e ai lavoratori in generale.

Con questo documento ho quindi voluto portare a conoscenza l’amministrazione regionale della Liguria del caso della Val Graveglia e di Chiavari, anche perché non si può più aspettare e occorre intervenire presso le società di telefonia pubblica affinché facciano i dovuti interventi di riparazione nei tempi previsti dalle norme”.