Genova. Hanno portato decine di palloncini rossi in piazza De Ferrari e ci hanno appeso le chiavi delle loro attività, chiuse da mesi per l’emergenza coronavirus, esponendo un grido di dolore: “Non vogliamo consegnare le chiavi dei nostri sogni”. È la protesta organizzata questa mattina dall’Associazione Sport Liguria, realtà che riunisce oltre 200 tra palestre, centri fitness, scuole di danza e arti marziali.

“Siamo stati dimenticati – spiega Dario D’Acierno, titolare di una palestra a Genova -. Il nostro destino è appeso a un filo e il palloncino è la rappresentazione di questo. Appenderemo le nostre chiavi ai palloncini e chiederemo a Toti aiuti per le nostre strutture, che nella nostra regione non sono mai arrivate a differenza di altri. Chiediamo la riapertura delle nostre attività, le palestre sono luoghi sicuri dove si fa prevenzione”.

Alcune attività, nel frattempo, non ce l’hanno fatta e hanno dovuto chiudere. “I pochi aiuti sono arrivati dopo 6-7 mesi e questo ha impedito a molti centri di riaprire”, spiega D’Acierno. In crisi anche le scuole di danza, come racconta Alessandra Gabbi che ne dirige una in città: “Abbiamo investito in opere di sanificazione e tecnologie per permettere a tutti i nostri allievi di seguire le lezioni online. Questa però non può essere un’alternativa valida per molto tempo. Dobbiamo ripristinare il concetto che l’arte, come la danza e lo spettacolo, è un bene pubblico. Crediamo che queste soluzioni siano ingiuste e incongruenti, ma non veniamo mai ascoltati”.

Dopo la manifestazione i rappresentanti dell’associazione hanno incontrato l’assessore allo sport della Regione Simona Ferro. “Siamo qui per avere risposte e avere qualche piccola certezza sulla nostra riapertura – ha aggiunto Roberto Semino, presidente dell’Asl -. Far riaprire i centri sportivi in estate non ha portato alcun giovamento alle nostre realtà, soprattutto sulla danza che di solito è attiva da settembre a giugno. I ristori sono stati insufficienti, anzi, abbiamo ricevuto tutti il saldo della Tari per 12 mesi. Almeno su questo la Regione deve risponderci”.