Davinci-1, nasce a Genova il supercomputer di Leonardo

Genova. Nasce a Genova il nuovo supercomputer di Leonardo, davinci-1: è tra i primi 100 al mondo per potenza di calcolo e prestazioni, e tra i primi tre per il settore aerospazio e difesa. Realizzato da Leonardo Company con la partnership tecnologica di Atos, davinci-1 è in grado di compiere 5 milioni di miliardi di operazioni al secondo.

Grazie alle più recenti tecnologie hardware e software, ha inoltre una capacità di memorizzazione dell’ordine dei 20 milioni di Gigabyte. Secondo gli esperti di Leonardo, grazie a queste sue caratteristiche, davinci-1 potrà dare un prezioso contributo nei settori dell’analisi dei dati, del calcolo ad elevate prestazioni e dell’intelligenza artificiale.

“Il supercomputer – si legge in una nota di Leonardo – è un acceleratore di conoscenza, in grado di potenziare il processo di digitalizzazione industriale, con ricadute dirette per lo sviluppo competitivo dell’Italia. Rappresenterà inoltre – concludono gli esperti – un polo di attrazione per giovani ricercatori di provenienza internazionale”