Covid, il concerto di Natale delle Pro loco di Genova va in streaming

Il Consorzio delle Pro Loco di Genova, che riunisce le 9 Pro Loco cittadine, organizza il suo primo evento unitario in occasione delle festività Natalizie, con un concerto musicale on line.

Infatti, essendo impossibile realizzare eventi pubblici in presenza, il Consorzio delle Pro Loco di Genova ha predisposto un concerto in streaming che verrà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del Consorzio e delle 9 Pro Loco associate.

Il concerto si terrà c/o l’Albergo dei Poveri, a cura della Accademia del Chiostro che organizza ogni anno i “Concerti nei Musei” giunti alla 21ma edizione.

Appuntamento, in streaming su Facebook, domenica 20 Dicembre alle ore 18.00 per la diretta del Concerto di Natale organizzato da Consorzio delle Pro Loco di Genova in collaborazione con l’Associazione Accademia del Chiostro.