Costi della politica, Sansa: “Toti aumenta di 863mila euro le spese per lo staff”

Genova. “Alla faccia dei tagli ai costi della politica di cui parlano proprio Lega e Fratelli d’Italia. La Giunta Toti si aumenta il budget di 863 mila euro. Per un totale all’anno di 1,36 milioni”. Così Ferruccio Sansa, capogruppo della lista Sansa in Regione Liguria.

“È come il gioco delle tre carte: i soldi ci sono; i soldi non ci sono. Signori fate il vostro gioco. Così sembra governare l’attuale maggioranza in regione Liguria. Come ha ricordato il capogruppo Pd in Regione Luca Garibaldi, i fondi non ci sono mai quando servono per realizzare opere importanti come i parchi naturali, la pulizia dei torrenti e la messa in sicurezza dei fiumi. Non ci sono per comprare tamponi, mascherine e per pagare il personale sanitario.

Ma poi i soldi si trovano sempre quando fa comodo a chi governa: con una delibera di Giunta, approvata anche dai suoi assessori, Toti aumenta lo staff per ampliare gli uffici politici degli assessori. Da otto, i componenti passano a ben 22. La spesa tocca ormai quote vertiginose: 1,36milioni di euro all’anno, con un incremento di oltre 863mila annui. Come nel gioco delle tre carte: i soldi ci sono; i soldi non ci sono. E tutto questo nel silenzio completo da parte della maggioranza di governo regionale e a discapito di scelte, quelle sì davvero “politiche”, cioè a favore dei cittadini.

Qualche esempio? Una macchina per la radioterapia – quelle che mancavano a San Martino e che hanno costretto i malati di tumore a emigrare in bus a Savona – costa esattamente come la squadra di Toti. Per la manutenzione ordinaria dei torrenti ieri in Commissione Ambiente abbiamo saputo che i comuni avranno a disposizione appena 300mila euro in più rispetto al passato. Per i parchi naturali – che sarebbero un fiore all’occhiello per la nostra regione e porterebbero fondi e posti di lavoro – sono stati stanziati solo 2,8milioni di euro. È davvero questa la nuova politica per la Liguria?”