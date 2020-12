Genova. Giornata pesante per il traffico urbano del centro città, preso d’assalto da molti genovesi alla caccia di regali per le festività oramai imminenti. Ma non solo: difficoltà anche per i cantieri del Bisagno e alcuni incidenti che hanno mandato in tilt la circolazione.

La zona maggiormente interessata dalle congestioni è stata il centro città, con lunghi incolonnamenti in via XX Settembre, Viale Brigate Partigiane, via Cadorna, dove la viabilità modificata dai cantieri del Bisagno è da tempo in balia degli eventi. Poco prima delle 18 la situazione è peggiorata a causa di un incidente tra due vetture: collisione per fortuna senza conseguenza gravi, ma tale da richiedere l’intervento della polizia locale giunta in forze per gestire il traffico.

di 13 Galleria fotografica traffico natalizio









Problemi anche in sopraelevata e alla foco, oltre che in tutta la zona di San Fruttuoso, soprattutto tra piazza giusti, piazza Martinez e Corso Sardegna. A Bolzaneto disagi in via Sardonella a causa di un guasto alla rete idrica.