Coronavirus, in Liguria ospedalizzati sotto quota 800 ma si registrano altri 30 morti

Genova. Sono 287 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 3.768 tamponi. È quanto emerge dal bollettino diffuso dalla Regione. Gli ospedalizzati sono 29 in meno rispetto a ieri mentre si registrano ancora 30 deceduti tra ieri e gli scorsi giorni.

Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata

Imperia (Asl 1): 27

Savona (Asl 2): 32

Genova: 188, di cui

· Asl 3: 166

· Asl 4: 22

La Spezia (Asl 5): 37

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 3

Gli ospedalizzati scendono sotto quota 800, attestandosi a 786 persone di cui 70 in terapia intensiva. Al San Martino sono 230, all’Evangelico 2, al Galliera 94, al Gaslini 5, al Villa Scassi 85, a Sestri Levante 87. In isolamento domiciliare 6.680 persone, cioè 498 in meno rispetto a ieri.

Gli attualmente positivi al coronavirus scendono ancora di 112 unità raggiungendo quota 7.590 di cui 4.097 a Genova. I nuovi guariti sono 369 mentre il bilancio delle vittime è salito a 2.754. In sorveglianza attiva in Liguria 6.469 persone di cui 2.983 in Asl 3 e 623 in Asl 4.