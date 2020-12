Coronavirus, in Liguria meno di 100 pazienti in terapia intensiva ma ancora 25 morti

Genova. Sono 367 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su un totale di 4.765 tamponi molecolari e 5.140 tamponi antigenici rapidi effettuati nell’ultima giornata. Sono i dati del bollettino emesso dalla Regione sull’emergenza sanitaria. Le terapie intensive occupate sono tornate sotto quota 100: non accadeva dall’11 novembre. Scendono ancora gli ospedalizzati ma si registrano ancora 25 decessi.

Di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata

IMPERIA (Asl 1): 46

SAVONA (Asl 2): 20

GENOVA: 253, di cui:

• Asl 3: 194

• Asl 4: 59

LA SPEZIA (Asl 5): 87

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 16

Sono 1.011 le persone positive ricoverate negli ospedali liguri, 23 in meno di ieri. A Genova sono 293 al San Martino, 24 all’Evangelico, 131 al Galliera, 11 al Gaslini, 126 al Villa Scassi. In isolamento domiciliare 10.016 persone, rispetto a ieri 408 in meno.

Gli attualmente positivi sono 11.055 e calano di altre 442 unità grazie ai nuovi 784 guariti per tampone negativo o scomparsa dei sintomi da almeno 21 giorni. In sorveglianza attiva 9.315 persone, delle quali 4.012 sulla Asl 3 e 1.054 sulla Asl 4.