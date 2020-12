Coronavirus: in Liguria i pazienti in ospedale scendono sotto quota mille ma i morti sono 27

Genova. Sono 314 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su un totale di 3708 tamponi molecolari e 4828 tamponi antigenici rapidi effettuati nell’ultima giornata. Sono i dati del bollettino emesso dalla Regione sull’emergenza sanitaria. Scendono ancora le terapie intensive occupate oggi sono 93 contro le 99 di ieri quanto per la prima volta dopo molto tempo erano tornate sotto quota 100: non accadeva dall’11 novembre. Scendono ancora gli ospedalizzati ma si registrano ancora 27 decessi.

Di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata

IIMPERIA (Asl 1): 34

SAVONA (Asl 2): 81

GENOVA: 146, di cui:

· Asl 3: 126

· Asl 4: 20

LA SPEZIA (Asl 5): 39

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 14

Scendono sotto quota mille gli ospedalizzati: sono 990 contro i 1.011 di ieri. A Genova sono 283 al San Martino, 23 all’Evangelico, 129 al Galliera, 9 al Gaslini, 126 al Villa Scassi. In isolamento domiciliare 9528 persone, rispetto a ieri 48 in meno.

Gli attualmente positivi sono 10.539 e calano di altre 314 unità grazie ai nuovi 803 guariti per tampone negativo o scomparsa dei sintomi da almeno 21 giorni. In sorveglianza attiva 9.252 persone, delle quali 4.016 sulla Asl 3 e 1.085 sulla Asl 4.