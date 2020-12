Coronavirus: in Liguria 331 nuovi contagiati, continuano a calare ricoverati e morti

Genova. Sono 331 i nuovi contagiati da coronavirus in Liguria su un totale di 2.752 tamponi molecolari e 1.736 test rapidi effettuati nell’ultima giornata. È quanto emerge dal bollettino emesso dalla Regione coi dati inviati al ministero della Salute. Calano gli ospedalizzati, comprese le terapie intensive, e si riduce molto il numero dei morti registrati che sono 8 (ieri erano 22).

Il dettaglio per residenza delle persone testate

IMPERIA (Asl 1): 22

SAVONA (Asl 2): 49

GENOVA: 142, di cui

· Asl 3: 108

· Asl 4: 34

LA SPEZIA (Asl 5): 46

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 4

Cala il numero dei positivi attualmente sul territorio che sono 8.413, cioè 76 meno di ieri, con 399 nuovi guariti per tampone negativo o scomparsa dei sintomi da almeno 21 giorni). La maggior parte si trova in provincia di Genova (4.616 casi).

Negli ospedali i ricoverati sono in continuo calo. Al momento sono 843, cioè 16 meno di ieri. A Genova sono 242 al San Martino, 12 all’Evangelico, 117 al Galliera, 8 al Gaslini, 93 al Villa Scassi. Nel Tigullio sono 93 a Sestri Levante e 1 a Lavagna. In isolamento domiciliare 7.552, in calo di 58 unità da ieri. I soggetti in sorveglianza attiva a domicilio sono 6.889 (3.167 in Asl 3 e 677 in Asl 4).