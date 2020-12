Coronavirus, continua il trend in discesa: 349 nuovi contagi in Liguria, calano gli ospedalizzati

Genova. Sono 349 i nuovi casi di coronavirus in Liguria secondo l’ultimo bollettino di Alisa/Regione per il ministero della Salute. Il dato è relativo a 4620 tamponi effettuati. Il tasso di positività rispetto ai tamponi totali continua la sua discesa: 7,55%, ieri era de 7,8%.

Sono 19 i deceduti registrati nel bollettino di oggi, persone morte tra il 26 novembre e la giornata di ieri. I guariti, con doppio tampone o per aver superato i 21 giorni dall’ultimo sintomo, sono 484.

Al momento dunque in Liguria abbiamo 121043 “casi attivi” di Covid, mica 150 meno di ieri, di cui 6954 in provincia di Genova.

In discesa gli ospedalizzati, 43 in meno di ieri, e 1065 in totale.

Continua il lieve calo delle terapie intensive, 102 rispetto alle 105 di ieri e alle 113 di domenica

Ecco il dettaglio dei nuovi positivi:

IMPERIA (Asl 1): 45

SAVONA (Asl 2): 50

GENOVA: 173, di cui:

• Asl 3: 137

• Asl 4: 36

LA SPEZIA (Asl 5): 70

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 11