Coronavirus, cluster in una residenza per anziani di via Cairoli: trasferiti tutti gli ospiti

Genova. Un nuovo cluster di coronavirus è stato individuato in una residenza protetta per anziani in via Cairoli, nel centro storico di Genova.

Secondo quanto ha riferito il presidente ligure Giovanni Toti in diretta Facebook, sono 8 le persone trovate positive che sono state trasferite in altre strutture a cura della Asl 3 genovese. Tra loro ci sarebbe anche una dipendente della “comunità alloggio”.

Gli anziani hanno trovato sistemazione in altre strutture attrezzate per ricevere le cure necessarie sul territorio di Genova. Da quanto risulta solo uno di loro è stato ricoverato in ospedale, in codice giallo al Galliera. Gli altri sarebbero tutti asintomatici o con sintomi lievi.

Il trasferimento è avvenuto questo pomeriggio con diverse ambulanze delle pubbliche assistenze genovesi e della Croce Rossa. Momenti di tensione si sono verificati quando uno degli ospiti ha opposto resistenza rifiutandosi di uscire. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale.